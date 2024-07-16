На сторінці "Холостяка" опублікували перше фото, яке зробили вже під час знімань нового 13 сезону. Перед камерою позували незмінний ведучий Григорій Решетник і головний герой – Олександр "Терен" Будько.

До слова Подобається, коли все гарно, – новий "Холостяк" Терен про дівчину, яку шукатиме на шоу

Вочевидь, саме сьогодні розпочалися зйомки найпершої вечірки сезону, під час якої головний герой шоу знайомиться з дівчатами. Ймовірно, Олександр Терен отримуватиме подарунки та коротко спілкуватиметься з кожною героїнею, яка прийшла на проєкт підкорити його серце.

"Холостяк" постав перед камерою у чорному костюмі з піднятим комірцем та білій сорочці. Григорій Решетник одягнув костюм у смужку кольору кемел.



"Холостяк" і Григорій Решетник / Фото з інстаграму шоу

Коротко про 13 сезон "Холостяка"