Крім того, шоумен розповів деякі подробиці про перший знімальний день. Напередодні він показав фото з головним героєм проєкту Олександром Тереном.

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На нових кадрах можна побачити локацію, де відбувалися зйомки першого випуску нового сезону. Григорій Решетник також розповів, що перший знімальний день "Холостяка" тривав цілу добу – 24 години безперервної роботи.

Як проходять зйомки 13 сезону шоу "Холостяк" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про "Холостяк-13"