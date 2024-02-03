Її присвятила близькому другові Сейрану Кадирову, який загинув під Бахмутом. Раніше артистка розповідала, що Сейран замінив їй брата, тож його смерть стала справжнім потрясінням.
До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу
Чуттєва Джамала у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024
Увесь свій біль Джамала прокричала у прямому ефірі. Надзвичайно чуттєво, зворушливо та зі сльозами на очах вона заспівала для Сейрана, який віддав своє життя за мирне майбутнє.
Це присвята не лише йому, а всім захисникам і захисницям, які з 24 лютого 2022 року відчайдушно боронять Україну від російської навали.
Дякую всім братам і сестрам, які захищають нашу країну. Дякую вам,
– такими словами завершила свій виступ Джа.
Виступ Джамали у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн
У фіналі Нацвідбору виступили й інші зірки
- Прямий ефір відкрила переможниця Євробачення-2004 Руслана з фірмовими "Дикими танцями". Разом з нею на сцені був танцювальний театр "Життя", з яким виступала на пісенному конкурсі, що тоді проходив у Стамбулі.
- На сцену Нацвідбору повернулися й торішні переможці – гурт TVORCHI. Колектив зворушив новою версією звучання треку Heart of Steel у супроводі NAONI Orchestra. Саме з цією піснею TVORCHI представляли Україну на Євробаченні-2023.
- Музична продюсерка Дитячого Євробачення Світлана Тарабарова виступила з представницею України на конкурсі у 2023 році – Анастасією Димид. Артистки зворушили композицією "Квітка".
- На Нацвідбір вперше після перемоги на Євробаченні-2022 повернувся гурт Kalush Orchestra. Разом з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина" гурт виконав переможну пісню Stefania.