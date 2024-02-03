Її присвятила близькому другові Сейрану Кадирову, який загинув під Бахмутом. Раніше артистка розповідала, що Сейран замінив їй брата, тож його смерть стала справжнім потрясінням.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Чуттєва Джамала у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Увесь свій біль Джамала прокричала у прямому ефірі. Надзвичайно чуттєво, зворушливо та зі сльозами на очах вона заспівала для Сейрана, який віддав своє життя за мирне майбутнє.

Це присвята не лише йому, а всім захисникам і захисницям, які з 24 лютого 2022 року відчайдушно боронять Україну від російської навали.

Дякую всім братам і сестрам, які захищають нашу країну. Дякую вам,

– такими словами завершила свій виступ Джа.

Виступ Джамали у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

У фіналі Нацвідбору виступили й інші зірки