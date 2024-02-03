Прямий ефір розпочнеться о 18:00. Його можна буде переглянути одразу на кількох платформах: телеканалі "Суспільне Культура", у фейсбуці "Суспільне Євробачення", ютуб-каналі "Євробачення Україна", сайті eurovision.ua, мобільному застосунку suspilne.tv, застосунку Дія, інформує 24 Канал.
До теми Імена учасників, трійця журі, коли та де дивитися: все, що потрібно знати про Нацвідбір-2024
Трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а вже о 18:00 одинадцятеро фіналістів наживо виступлять у прямому ефірі, боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні-2024, яке проведуть у шведському місті Мальме.
Членів журі вдруге обирали українці в застосунку Дія. Згідно з результатами голосування оцінювати виступи фіналістів будуть Джамала, Андрій Данилко та Сергій Танчинець. А українці голосуватимуть за своїх фаворитів також у Дії.
Порядок виступу фіналістів Нацвідбору-2024
10 фіналістів обирало професійне журі за результатами прослуховувань, а одинадцятого учасника Нацвідбору вибрали українці через опитування в Дії. Отож, у прямому ефірі фіналісти виступлять в такому порядку:
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – "Палала"
- Drevo – Endless chain
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MELOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
Прямий ефір фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн