Прямий ефір розпочнеться о 18:00. Його можна буде переглянути одразу на кількох платформах: телеканалі "Суспільне Культура", у фейсбуці "Суспільне Євробачення", ютуб-каналі "Євробачення Україна", сайті eurovision.ua, мобільному застосунку suspilne.tv, застосунку Дія, інформує 24 Канал.

До теми Імена учасників, трійця журі, коли та де дивитися: все, що потрібно знати про Нацвідбір-2024

Трансляція передшоу Нацвідбору розпочнеться о 17:30, а вже о 18:00 одинадцятеро фіналістів наживо виступлять у прямому ефірі, боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні-2024, яке проведуть у шведському місті Мальме.

Членів журі вдруге обирали українці в застосунку Дія. Згідно з результатами голосування оцінювати виступи фіналістів будуть Джамала, Андрій Данилко та Сергій Танчинець. А українці голосуватимуть за своїх фаворитів також у Дії.

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору-2024

10 фіналістів обирало професійне журі за результатами прослуховувань, а одинадцятого учасника Нацвідбору вибрали українці через опитування в Дії. Отож, у прямому ефірі фіналісти виступлять в такому порядку:

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Прямий ефір фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн