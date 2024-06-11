Джамала потішила новими фото новонародженого сина: рідкісні кадри Аліма
Джерело:Джамала
Наприкінці травня співачка Джамала стала мамою втретє. Вона вперше показала повністю свого новонародженого сина Аліма.
Останнім часом артистка доволі часто ділиться з шанувальниками світлинами дитини. Так, нещодавно виконавиця влаштувала фотосесію для малюка.
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У своїх соцмережах Джамала опублікувала новий кадр з Алімом. На фото співачка вбрана в блакитну футболку, сині джинси та кепку. Водночас Аліма загорнули в білу ковдру та одягнули йому шапку на голову.
Переможниця Євробачення-2016 ніжно тримає сина на руках, поки той, ймовірно, спить. Артистка щасливо усміхається, дивлячись на малюка. До того ж обличчя дитини Джамала поки не показує.
"Дякую", – висловила вдячність лікарям співачка.
Джамала повністю показала сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Джамали
- У шлюбі з Бекіром Сулеймановим артистка народила трьох синів. Їх звати – Емір-Рахман, Селім-Гірай і Алім.
- Наймолодшу дитину вона народила 24 травня цього року.
- За словами Джамали, третя вагітність пройшла найважче серед усіх. Річ у тім, що виконавиця продовжувала активно займатися благодійністю та виступати на різноманітних заходах, попри сильний токсикоз.
- Народжувала вона в Україні, і, як зізналася, з чоловіком планувала партнерські пологи.
- Нещодавно зірка поділилася зі своїми прихильниками зворушливими кадрами з перших прогулянок з новонародженим сином. Світлини розчулили мережу та викликали позитивну реакцію у користувачів.