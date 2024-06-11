Виконавиця Анастасія Прудіус, більш відома як KOLA, відкрито розповідає про стосунки зі своїм чоловіком. Пара перебуває на відстані, адже він проживає в Ізраїлі.

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В Ізраїлі також живуть діти В'ячеслава від попередніх стосунків – Шон та Адам. KOLA зізналася, що знайшла з ними контакт – вони перебувають у хороших дружніх взаєминах.

У дуже класних стосунках. Вони – мої друзі, я їх дуже люблю. Шоне й Адаме, привіт,

– сказала співачка.

Зірка зізналася, що готова до того, щоб самій стати мамою. Однак коли саме це станеться – невідомо. Щодо цього питання KOLA віддалась у руки долі.

Що відомо про шлюб KOLA