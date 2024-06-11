Останнім часом артистка доволі часто ділиться з шанувальниками світлинами дитини. Так, нещодавно виконавиця влаштувала фотосесію для малюка.

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У своїх соцмережах Джамала опублікувала новий кадр з Алімом. На фото співачка вбрана в блакитну футболку, сині джинси та кепку. Водночас Аліма загорнули в білу ковдру та одягнули йому шапку на голову.

Переможниця Євробачення-2016 ніжно тримає сина на руках, поки той, ймовірно, спить. Артистка щасливо усміхається, дивлячись на малюка. До того ж обличчя дитини Джамала поки не показує.

"Дякую", – висловила вдячність лікарям співачка.

Джамала повністю показала сина
Джамала повністю показала сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Джамали

  • У шлюбі з Бекіром Сулеймановим артистка народила трьох синів. Їх звати – Емір-Рахман, Селім-Гірай і Алім.
  • Наймолодшу дитину вона народила 24 травня цього року.
  • За словами Джамали, третя вагітність пройшла найважче серед усіх. Річ у тім, що виконавиця продовжувала активно займатися благодійністю та виступати на різноманітних заходах, попри сильний токсикоз.
  • Народжувала вона в Україні, і, як зізналася, з чоловіком планувала партнерські пологи.
  • Нещодавно зірка поділилася зі своїми прихильниками зворушливими кадрами з перших прогулянок з новонародженим сином. Світлини розчулили мережу та викликали позитивну реакцію у користувачів.