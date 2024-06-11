Останнім часом артистка доволі часто ділиться з шанувальниками світлинами дитини. Так, нещодавно виконавиця влаштувала фотосесію для малюка.

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У своїх соцмережах Джамала опублікувала новий кадр з Алімом. На фото співачка вбрана в блакитну футболку, сині джинси та кепку. Водночас Аліма загорнули в білу ковдру та одягнули йому шапку на голову.

Переможниця Євробачення-2016 ніжно тримає сина на руках, поки той, ймовірно, спить. Артистка щасливо усміхається, дивлячись на малюка. До того ж обличчя дитини Джамала поки не показує.

"Дякую", – висловила вдячність лікарям співачка.



Джамала повністю показала сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

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