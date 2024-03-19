Такі подробиці співачка розповідає вперше після звістки про вагітність. Водночас з огляду на помітно округлий живіт знаменитості, можна зробити висновок, що малюк з'явиться на світ вже скоро.
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Де Джамала народжуватиме третю дитину
Виконавиця наразі хоче народжувати саме в Україні.
Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це перший раз, другий і сподіваюся, що буде й третій,
– розповіла артистка.
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Що відомо про вагітність Джамали
- Про свою третю вагітність виконавиця оголосила напередодні Національного відбору, де вона була в ролі судді.
- Водночас знаменитість зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим вже виховують двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая. Старшому незабаром виповниться 6 років, а молодшому – чотири.
- Після початку повномасштабного вторгнення діти виконавиці мешкали з сестрою зірки в Туреччині. Згодом вже з мамою вони переїхали до Польщі, де навіть пішли у дитячий садок.
- Цікаво, що попередні дві вагітності Джамали також припали на періоди Національних відборів. Так, у 2018 році вагіна співачка була суддею, а у 2020 – виступала як запрошена гостя.