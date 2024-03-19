Такі подробиці співачка розповідає вперше після звістки про вагітність. Водночас з огляду на помітно округлий живіт знаменитості, можна зробити висновок, що малюк з'явиться на світ вже скоро.

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Де Джамала народжуватиме третю дитину

Виконавиця наразі хоче народжувати саме в Україні.

Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це перший раз, другий і сподіваюся, що буде й третій,

– розповіла артистка.

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Що відомо про вагітність Джамали