Українська співачка Джамала поділилась радісною новиною сьогодні зранку, 27 травня. Вона втретє стала мамою.

До слова Лілія Подкопаєва поділилася рідкісним фото з 18-річним названим сином, чоловіком і донькою

Джамала народила сина

Виконавиця втретє народила сина. Вона розсекретила його ім'я – Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов. Так сім'я Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова поповнилась ще одним хлопчиком.

Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, В холод стану домом, Я тебе зігрію сонцем, Світлим променем, вогнем. Люблю,

– написала Джамала.

Співачка опублікувала перше фото третього сина. Вона показала його крихітні ніжки, які тримала в руках.



Джамала стала мамою / Фото з інстаграму Джамали

Зірку вітають з народженням сина у коментарях безліч друзів, колег та шанувальників.

Василіса Фролова: "Вітаю! Неймовірно! Здоровʼя міцного малечі, тобі сил та часу на сон";

Юлія Саніна: "Вітаємо! Нехай росте найщасливішим";

Аліна Френдій: "Ура! Вітаю!";

TAYANNA: "Божечки, вітаю, мила";

Саба Мусіна: "Вітаю!".

Що відомо про сім'ю Джамали