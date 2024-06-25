За лічені дні до пологів: вагітна дружина Євгена Кота показала фото топлес

Танцівник Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева готуються стати батьками. На останньому тижні вагітності тренерка поділилась новими знімками.

Дружина українського хореографа Євгена Кота опублікувала на своїй сторінці серію кадрів, які зробила на останніх тижнях вагітності. Вона показала свої будні, підготовку до пологів і не тільки.

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Наталія Татарінцева поділилась милими кадрами з чоловіком і показала, як він турбується про неї. Також продемонструвала, як просувається будівництво нового дому.

Тренерка оприлюднила й відверте фото, яке зробила у ліжку топлес, засвітивши округлий животик.

39 тиждень. І щічки вже, як палянички,

– підписала знімки зіркова дружина.



Наталія Татарінцева / Фото з інстаграму тренерки

Наталія Татарінцева також поділилась, що за період вагітності набрала 14 кілограмів.

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