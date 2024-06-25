За лічені дні до пологів: вагітна дружина Євгена Кота показала фото топлес
Джерело:Наталія Татарінцева
Танцівник Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева готуються стати батьками. На останньому тижні вагітності тренерка поділилась новими знімками.
Дружина українського хореографа Євгена Кота опублікувала на своїй сторінці серію кадрів, які зробила на останніх тижнях вагітності. Вона показала свої будні, підготовку до пологів і не тільки.
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Наталія Татарінцева поділилась милими кадрами з чоловіком і показала, як він турбується про неї. Також продемонструвала, як просувається будівництво нового дому.
Тренерка оприлюднила й відверте фото, яке зробила у ліжку топлес, засвітивши округлий животик.
39 тиждень. І щічки вже, як палянички,
– підписала знімки зіркова дружина.
Наталія Татарінцева / Фото з інстаграму тренерки
Наталія Татарінцева також поділилась, що за період вагітності набрала 14 кілограмів.
Євген Кот і Наталія Татарінцева стануть батьками вперше
- Хореограф та гімнастка не опускали рук, коли лікарі ставили їм невтішні діагнози. Вони працювали з репродуктологом і думали про всиновлення. Коли ж пара розслабилася і просто поклалася на диво – воно трапилося. На початку цього року Євген і Наталія сповістили, що стануть батьками.
- Через кілька місяців подружжя влаштувало гендер-паті за участю своїх близьких, друзів та зіркових колег. На вечірці вони оголосили про те, що у них народиться дівчинка.
- Євген та Наталія вирішили народжувати дитину в одній з приватних клінік в Україні. Вони впевнені у професіоналізмі наших лікарів і тому, що пологи можуть пройти в безпеці. Танцівник називав вартість пологів дружини – понад дві тисячі доларів.