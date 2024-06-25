Дружина українського хореографа Євгена Кота опублікувала на своїй сторінці серію кадрів, які зробила на останніх тижнях вагітності. Вона показала свої будні, підготовку до пологів і не тільки.
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Наталія Татарінцева поділилась милими кадрами з чоловіком і показала, як він турбується про неї. Також продемонструвала, як просувається будівництво нового дому.
Тренерка оприлюднила й відверте фото, яке зробила у ліжку топлес, засвітивши округлий животик.
39 тиждень. І щічки вже, як палянички,
– підписала знімки зіркова дружина.
Наталія Татарінцева / Фото з інстаграму тренерки
Наталія Татарінцева також поділилась, що за період вагітності набрала 14 кілограмів.
Євген Кот і Наталія Татарінцева стануть батьками вперше
- Хореограф та гімнастка не опускали рук, коли лікарі ставили їм невтішні діагнози. Вони працювали з репродуктологом і думали про всиновлення. Коли ж пара розслабилася і просто поклалася на диво – воно трапилося. На початку цього року Євген і Наталія сповістили, що стануть батьками.
- Через кілька місяців подружжя влаштувало гендер-паті за участю своїх близьких, друзів та зіркових колег. На вечірці вони оголосили про те, що у них народиться дівчинка.
- Євген та Наталія вирішили народжувати дитину в одній з приватних клінік в Україні. Вони впевнені у професіоналізмі наших лікарів і тому, що пологи можуть пройти в безпеці. Танцівник називав вартість пологів дружини – понад дві тисячі доларів.