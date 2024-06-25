Дружина українського хореографа Євгена Кота опублікувала на своїй сторінці серію кадрів, які зробила на останніх тижнях вагітності. Вона показала свої будні, підготовку до пологів і не тільки.

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Наталія Татарінцева поділилась милими кадрами з чоловіком і показала, як він турбується про неї. Також продемонструвала, як просувається будівництво нового дому.

Тренерка оприлюднила й відверте фото, яке зробила у ліжку топлес, засвітивши округлий животик.

39 тиждень. І щічки вже, як палянички,

– підписала знімки зіркова дружина.



Наталія Татарінцева / Фото з інстаграму тренерки

Наталія Татарінцева також поділилась, що за період вагітності набрала 14 кілограмів.

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