Жена украинского хореографа Евгения Кота опубликовала на своей странице серию кадров, которые сделала на последних неделях беременности. Она показала свои будни, подготовку к родам и не только.

К слову Малышу исполнился месяц: Джамала поделилась новым фото новорожденного сына

Наталья Татаринцева поделилась милыми кадрами с мужем и показала, как он беспокоится о ней. Также продемонстрировала, как продвигается строительство нового дома.

Тренер обнародовала и откровенное фото, которое сделала в постели топлес, засветив округлый животик.

39 неделя. И щечки уже, как лепешки,

– подписала снимки звездная жена.



Наталья Татаринцева / Фото из инстаграма тренера

Наталья Татаринцева также поделилась, что за период беременности набрала 14 килограммов.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева станут родителями впервые