Жена украинского хореографа Евгения Кота опубликовала на своей странице серию кадров, которые сделала на последних неделях беременности. Она показала свои будни, подготовку к родам и не только.
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Наталья Татаринцева поделилась милыми кадрами с мужем и показала, как он беспокоится о ней. Также продемонстрировала, как продвигается строительство нового дома.
Тренер обнародовала и откровенное фото, которое сделала в постели топлес, засветив округлый животик.
39 неделя. И щечки уже, как лепешки,
– подписала снимки звездная жена.
Наталья Татаринцева / Фото из инстаграма тренера
Наталья Татаринцева также поделилась, что за период беременности набрала 14 килограммов.
Евгений Кот и Наталья Татаринцева станут родителями впервые
- Хореограф и гимнастка не опускали рук, когда врачи ставили им неутешительные диагнозы. Они работали с репродуктологом и думали об усыновлении. Когда же пара расслабилась и просто положилась на чудо – оно случилось. В начале этого года Евгений и Наталья сообщили, что станут родителями.
- Через несколько месяцев супруги устроили гендер-пати с участием своих близких, друзей и звездных коллег. На вечеринке они объявили о том, что у них родится девочка.
- Евгений и Наталья решили рожать ребенка в одной из частных клиник в Украине. Они уверены в профессионализме наших врачей и потому, что роды могут пройти в безопасности. Танцовщик называл стоимость родов жены – более двух тысяч долларов.