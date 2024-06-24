Річ у тім, що сину виконавиці сьогодні, 24 червня, виповнився місяць. Саме це й стало нагодою, щоб потішити фанів порцією милості.
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Джамала сфотографувала свого новонародженого сина, коли він лежав на ліжку у бірюзовому боді. Водночас виконавиця прикрила його обличчя листівкою. На фото лунала нова чуттєва пісня співачки "Люблю".
Збираю спогади,
– зазначила знаменитість.
Джамала показала нове фото сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Джамали
- Переможниця Євробачення 2016 року є матір'ю трьох синів, які народилися у її шлюбі з Сеїт-Бекіром Сулеймановим.
- Подружжя обрало для своїх нащадків незвичні й милозвучні імена. Так, первістка назвали Емір-Рахман, другого сина – Селім-Гірай. Наймолодший член родини отримав ім'я Алім.
- Цікаво, що третя вагітність виявилася для Джамали найскладнішою. Попри сильний токсикоз, артистка продовжувала активну громадську діяльність, беручи участь у благодійних заходах та концертах.
- Знаменитість народжувала в Україні. Вона також поділилася, що з чоловіком планувала партнерські пологи.