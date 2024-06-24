Річ у тім, що сину виконавиці сьогодні, 24 червня, виповнився місяць. Саме це й стало нагодою, щоб потішити фанів порцією милості.

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Джамала сфотографувала свого новонародженого сина, коли він лежав на ліжку у бірюзовому боді. Водночас виконавиця прикрила його обличчя листівкою. На фото лунала нова чуттєва пісня співачки "Люблю".

Збираю спогади,

– зазначила знаменитість.



Джамала показала нове фото сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

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