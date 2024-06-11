До того ж на shower party розкрили стать майбутньої дитини. У подружжя народиться донька.
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За словами Євгена, пара активно готується до появи дитини на світ. Ба більше, зірки серйозно підійшли до вибору імені для доньки, тому вже мають один варіант, який їм подобається.
Водночас Кот назвав вартість пологів дружини – понад дві тисячі доларів (80 600 гривень). Відомо, що Наталія народжуватиме в одній з приватних лікарень України.
Чесно, ми не хвилюємося, а готуємося. Ліжечко є, всілякі люльки, коляски, крісла – цього пів гаража. Ми платимо за пологи. Загалом, понад дві тисячі доларів,
– поділився хореограф.
До того ж Кот розсекретив, що саме подарує дружині після виписки з пологового будинку. Наталія хоче отримати каблучку, яка вже виготовляється українським брендом.
Ми підібрали, яку вона хоче, я вже замовив і вона виготовляється. Каблучка з діамантів, вирощених в Україні,
– підкреслив Євген.
Також танцівник поділився, що, ймовірно, через рік переїде з дружиною та дитиною в новий будинок.
Євген Кот про вартість пологів дружини: дивіться відео онлайн
Євген Кот і Наталія Татарінцева стануть батьками
- Лікарі поставили парі діагноз – безпліддя, через який не могли завагітніти протягом чотирьох років. Однак, зірки не склали руки, а почали працювати з репродуктологом і готуватися до ЕКО.
- Подружжя навіть думало про всиновлення дитини, втім до цього не дійшло, і Наталія раптово завагітніла.
- Наразі майбутні батьки накопичують кошти, щоб продати свій будинок і купити більший.
- Євген та Наталія вирішили народжувати дитину в Україні, оскільки впевнені у професіоналізмі наших лікарів і безпеці. 2 березня, Кот і Татарінцева провели гендер-паті. Пара дізналася стать майбутньої дитини – дівчинка.