У суботу, 2 березня, Євген Кот і Наталія Татарінцева запросили найближчих людей та зіркових друзів на гендер-паті. Подружжя вирішило розділити щасливу новину, зокрема, з Ксенією Мішиною, Ілоною Гвоздьовою та іншими близькими.
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Євген Кот з дружиною розсекретили стать дитини
На розкішний baby shower танцівник та гімнастка підібрали стильні образи: Євген одягнув рожевий пастельний костюм, а Наталія постала у блакитній сукні та пальті.
Після розваг та частування подружжя дізналось стать дитини просто неба. Позаду них з'явився яскраво-рожевий дим: так стало зрозуміло, що у них народиться донечка.
Привіт, наша дівчинко. Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись, коли побачимо тебе, наше котенятко,
– звернулися до доньки Кот і Татарінцева.
Євген Кот і Наталя Татарінцева розсекретили стать: відео
Євген Кот і Наталія Натарінцева стануть батьками
- Хореограф та гімнастка намагалися завагітніти близько 4 років. Лікарі не прогнозували їм успіху й поставили діагноз – безпліддя. Після цього вони не опустили руки: працювали з репродуктологом і готувалися до ЕКО і думали про всиновлення. Коли ж пара розслабилася і просто поклалася на диво – воно трапилося.
- Зараз майбутні зіркові батьки будують плани щодо життя втрьох. Вони накопичують кошти, щоб продати свій будинок, та купити більший і такий, щоб він був ближче до Києва.
- Євген та Наталія вирішили народжувати дитину в Україні. Вони впевнені у професіоналізмі наших лікарів і тому, що пологи можуть пройти в безпеці. До того ж з ними завжди будуть поряд рідні.