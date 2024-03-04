У суботу, 2 березня, Євген Кот і Наталія Татарінцева запросили найближчих людей та зіркових друзів на гендер-паті. Подружжя вирішило розділити щасливу новину, зокрема, з Ксенією Мішиною, Ілоною Гвоздьовою та іншими близькими.

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Євген Кот з дружиною розсекретили стать дитини

На розкішний baby shower танцівник та гімнастка підібрали стильні образи: Євген одягнув рожевий пастельний костюм, а Наталія постала у блакитній сукні та пальті.

Після розваг та частування подружжя дізналось стать дитини просто неба. Позаду них з'явився яскраво-рожевий дим: так стало зрозуміло, що у них народиться донечка.

Привіт, наша дівчинко. Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми вже не можемо дочекатись, коли побачимо тебе, наше котенятко,

– звернулися до доньки Кот і Татарінцева.

Євген Кот і Наталя Татарінцева розсекретили стать: відео

Євген Кот і Наталія Натарінцева стануть батьками