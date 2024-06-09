Дружина Козловського показала тримісячного сина разом з прабабусею: зворушливе фото

9 червня 2024, 09:45
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Юлія Бакуменко

Родина Козловських доволі часто тішить прихильників сімейним контентом. Так, Юлія Бакуменко, дружина артиста, показала нову світлину сина Оскара з його прабабусею.

Нещодавно Віталій вперше за довгий час опублікував фото своєї мами Тетяни. Жінка проживає в Італії, однак вона повернулася до України, щоб, ймовірно, побачитися з рідними.

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Бакуменко у своїх соцмережах показала кадр, на якому можна помітити крихітну ручку тримісячного сина подружжя – Оскара. Водночас на знімку присутня і 86-річна прабабуся малюка.

Жінка ніжно склала руки навколо правнука. До того ж Юлія зворушила підписом до світлини, який демонструє щиру любов поколінь.


Дружина Козловського показала руки сина і його прабабусі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що про можливі романтичні стосунки між співаком та його концертною директоркою з'явилися ще у 2020 році. Тоді вони часто ділилися спільними фотографіями та проводили чимало часу разом.

У березні цього року Віталій оголосив про своє одруження, проте приховав ім'я обраниці. Як виявилося, нею стала Юлія Бакуменко.

Що відомо про сина Віталія Козловського

  • Оскар народився 25 лютого 2024 року. Втім, артист повідомив про цю новину тільки у квітні.
  • Співак зізнався, що планували батьківство ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, Юлія розповіла про свою вагітність Віталію, коли той був на військових навчаннях.
  • Козловський приїхав підтримати дружину під час пологів і протягом всього процесу перебував разом з нею.
  • Наприкінці травня цього року подружжя охрестило сина у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.
  • Першим словом малюка було "Агу".
Автор: Влада Пономарьова