Українська виконавиця Тіна Кароль поділилась з шанувальниками домашніми буденними фото. Зірка показалася у своєму маєтку.

До слова Із золотим півником на жакеті: Олена Зеленська підкорила образом у Франції

Тіна Кароль зробила селфі у дзеркалі у своєму будинку. На тлі виднівся її гардероб та валіза. Співачка позувала в атласній сукні ніжно-рожевого кольору на зав'язках та з вирізом. Бюджетне вбрання від Zara коштувало їй 1449 гривень.

Артистка розпустила біляве волосся та вклала його локонами. Образ зірки доповнював легкий макіяж.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Також Тіна Кароль продемонструвала, як виглядає частина саду на території її маєтку. Це арка з червоних троянд, усередині якої розміщений білий столик та стільці.



Маєток Тіни Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Де живе Тіна Кароль