Недавно Виталий впервые за долгое время опубликовал фото своей мамы Татьяны. Женщина проживает в Италии, однако она вернулась в Украину, чтобы, вероятно, увидеться с родными.
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Бакуменко в своих соцсетях показала кадр, на котором можно заметить крошечную ручку трехмесячного сына супругов – Оскара. В то же время на снимке присутствует и 86-летняя прабабушка малыша.
Женщина нежно сложила руки вокруг правнука. К тому же Юлия растрогала подписью к фотографии, который демонстрирует искреннюю любовь поколений.
Жена Козловского показала руки сына и его прабабушки / Скриншот из инстаграм-сторис
Интересно, что о возможных романтических отношениях между певцом и его концертным директором появились еще в 2020 году. Тогда они часто делились совместными фотографиями и проводили немало времени вместе.
В марте этого года Виталий объявил о своей женитьбе, но скрыл имя избранницы. Как оказалось, ею стала Юлия Бакуменко.
Что известно о сыне Виталия Козловского
- Оскар родился 25 февраля 2024 года. Впрочем, артист сообщил об этой новости только в апреле.
- Певец признался, что планировали отцовство еще до начала полномасштабного вторжения. Однако, Юлия рассказала о своей беременности Виталию, когда тот был на военных учениях.
- Козловский приехал поддержать жену во время родов и на протяжении всего процесса находился вместе с ней.
- В конце мая этого года супруги крестили сына в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
- Первым словом малыша было "Агу".