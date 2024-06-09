Недавно Виталий впервые за долгое время опубликовал фото своей мамы Татьяны. Женщина проживает в Италии, однако она вернулась в Украину, чтобы, вероятно, увидеться с родными.

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Бакуменко в своих соцсетях показала кадр, на котором можно заметить крошечную ручку трехмесячного сына супругов – Оскара. В то же время на снимке присутствует и 86-летняя прабабушка малыша.

Женщина нежно сложила руки вокруг правнука. К тому же Юлия растрогала подписью к фотографии, который демонстрирует искреннюю любовь поколений.



Жена Козловского показала руки сына и его прабабушки / Скриншот из инстаграм-сторис

Интересно, что о возможных романтических отношениях между певцом и его концертным директором появились еще в 2020 году. Тогда они часто делились совместными фотографиями и проводили немало времени вместе.

В марте этого года Виталий объявил о своей женитьбе, но скрыл имя избранницы. Как оказалось, ею стала Юлия Бакуменко.

Что известно о сыне Виталия Козловского