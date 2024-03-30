Дружина Віктора Павліка розкрила причину своєї операції: рідкісні кадри з лікарні

Дружина артиста Віктора Павліка, бізнесвумен Катя Репяхова поділилася з шанувальниками деталями своєї операції. До того ж вона розповіла, чому їй довелося лягти до лікарні.

Блогерка вже за декілька годин після проведення операції поділилася деталями її перебігу. Ба більше, Катерина опублікувала післяопераційні фото.

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Що ж сталося з Репяховою

Бізнесвумен зізналася, що перенесла пластику та лікування ерозії шийки матки. Сама операція тривала майже дві години. Також блогерка зазначила важливість повного обстеження організму, зокрема жіночого здоров'я.

Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тисяч ерозій – одна переростає в рак. Тому, дівчата, дбайте про себе та живіть своє найкраще життя,

– поділилася Катерина.

До того ж дружина Павліка порівняла ринопластику, яку вона робила рік тому, з операцією на шийці матки. Остання, за словами дівчини, минула значно легше. Однак, зараз дівчину турбує легке запаморочення.

Я вже майже відійшла від наркозу. Набагато легше, ніж після ринопластики. Хоча в голові ще паморочиться, але головне – є кава,

– залишається на позитиві Репяхова.



Катерина Репяхова після операції / Скриншот з інстаграму блогерки



Дружина Віктора Павліка про операцію / Скриншот з інстаграму бізнесвумен

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