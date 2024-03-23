Вона підозрює, що має кісту, тож негайно звернулася до спеціалістів. Блогерка зауважила, що вже стикалася зі схожою проблемою.

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Що саме турбує дружину Сасанчина

У своєму блозі Іванна повідомила хвилювання за своє жіноче здоров'я. За словами дівчини, у неї були підозри щодо повторного утворення кісти, з якою вона вже мала справу після народження доньки.

Йду на УЗД. Затримка вже місяць. У мене підозра, що знову кіста,

– поділилася блогерка.

Іванна Сасанчин про підозри щодо свого стану здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Однак, після обстеження дружина Сасанчина більше не інформувала підписників подробицями свого стану. Крім того, Іванна зазначила, що її турбує ще гострий біль у ногах. Дівчині дуже важко лежати й сидіти, проте вона не розуміє причин погіршення стану здоров'я.

У мене останні декілька днів страшно ломить, крутить коліна й ноги. Дуже боляче. Спати неможливо, а ходити й сидіти – це найгірше. Не знаю, що то таке,

– додала Іванна.

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