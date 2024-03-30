Блогерша уже через несколько часов после проведения операции поделилась деталями ее течения. Более того, Екатерина опубликовала послеоперационные фото.

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Что же произошло с Репяховой

Бизнесвумен призналась, что перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки. Сама операция длилась почти два часа. Также блогерша отметила важность полного обследования организма, в частности женского здоровья.

Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тысяч эрозий – одна перерастает в рак. Поэтому, девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь,

– поделилась Екатерина.

К тому же жена Павлика сравнила ринопластику, которую она делала год назад, с операцией на шейке матки. Последняя, по словам девушки, прошла значительно легче. Однако, сейчас девушку беспокоит легкое головокружение.

Я уже почти отошла от наркоза. Намного легче, чем после ринопластики. Хотя в голове еще кружится, но главное – есть кофе,

– остается на позитиве Репяхова.



Екатерина Репяхова после операции / Скриншот из инстаграмма блоггера



Жена Виктора Павлика об операции / Скриншот из инстаграмма бизнесвумен

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