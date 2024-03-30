Блогерша уже через несколько часов после проведения операции поделилась деталями ее течения. Более того, Екатерина опубликовала послеоперационные фото.
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Что же произошло с Репяховой
Бизнесвумен призналась, что перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки. Сама операция длилась почти два часа. Также блогерша отметила важность полного обследования организма, в частности женского здоровья.
Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тысяч эрозий – одна перерастает в рак. Поэтому, девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь,
– поделилась Екатерина.
К тому же жена Павлика сравнила ринопластику, которую она делала год назад, с операцией на шейке матки. Последняя, по словам девушки, прошла значительно легче. Однако, сейчас девушку беспокоит легкое головокружение.
Я уже почти отошла от наркоза. Намного легче, чем после ринопластики. Хотя в голове еще кружится, но главное – есть кофе,
– остается на позитиве Репяхова.
Екатерина Репяхова после операции / Скриншот из инстаграмма блоггера
Жена Виктора Павлика об операции / Скриншот из инстаграмма бизнесвумен
Кто еще из звезд рассказал об ухудшении состояния здоровья
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