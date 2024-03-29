Українська співачка розповіла, що її поїздка у Трускавець разом з концертним директором була особливою. Дорога у місто була для Анастасії Приходько веселою й радісною.
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Анастасія Приходько про поїздку в Трускавець
Перший раз вирішили їхати потягом, перший раз ми їхали окремо від Григорія, перший раз ми пересувались на його авто в Трускавці, перший раз ми мали їхати до дому самі… Виявилось все це було востаннє…
– зізналась Анастасія Приходько.
Артистка щемливо звернулась до покійного друга й назвала його найкращим у світі. Співачка додала, що продовжить та завершить усе те, що він розпочав.
Анастасія Приходько / Фото з інстаграму співачки
Що сталося на концерті артистки
- 25 березня Анастасія Приходько виступила у Трускавці. Співачка повідомила, що на події відбулася велика трагедія, але не вдавалась у деталі. Лише у пресі писали про те, що помер менеджер артистки.
- Смерть концертного менеджера підтвердив піарник Анастасії Приходько. У поліції згодом заявили, що тіло направили на експертизу.
- 27 березня Григорія Красницького поховали. Анастасія Приходько розповіла, що концертна програма майже добігала кінця, як її концертному директору стало погано. Допомагати кинувся глядач, який виявився реаніматологом з Києва. Він зробив все можливе, поки 40 хвилин їхала швидка. Чоловік помер вже у кареті, причиною став інфаркт.