Блогерка Аніта Соловей розповіла, що 20 лютого вона записувала навчальний вебінар. У цей день вона могла померти: під час розповіді у неї стався ішемічний інсульт.

До слова Дуже боляче, – дружина Романа Сасанчина шокувала проблемами зі здоров'ям

Що сталося з Анітою Соловей

Під час вебінару у мене стався ішемічний інсульт. Прямо в процесі, коли я знімала, я не нервувала, я не була втомлена. Ми зараз до кінця ще не знаємо причини. Я чекаю ще на кілька генетичних досліджень. Зараз є статистика, що інсульт молодшає. Серед моїх родичів ні в кого його не було, ну, і я тотально здорова людина, що і лякає,

– зауважила блогерка.

Дівчина додала, що не п'є алкоголь і не курить. Завдяки тому, що вона піклувалася про своє здоров'я, наслідки інсульту некритичні.

"У мене зникла частина зору. Тобто з правого боку я майже нічого не бачу, частина є. Але в мене функціонує вся моя права сторона – нога, рука, тіло, обличчя. Хоча за інсульту буває таке, що воно не функціонує", – додала Аніта.



Аніта Соловей / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка повертається у мережі через місяць після інсульту

Лікарі радять дівчині повернутися до роботи. Вона не може на всі сто продовжувати свій блог, зокрема через поганий зір. Однак не готова втрачати свої сторінки на ютубі та інстаграмі. До того ж за цікавим збігом обставин, Аніта мала відкрити збір для дітей із порушенням зору.

"Є великий ризик депресії через те, що дуже змінилося життя, і ці усвідомлення можуть накривати, плюс є ураження мозку. Мені сказали повертатися до роботи, наділяти своє життя сенсами, бо це дуже важливо. По-друге, це тренує мозок. Я довго наважувалась, бо це не легко. Я не можу робити сторіз, як раніше, бо я не бачу так добре, як раніше. Мені інколи важко сфокусуватися, але я вирішила, що повертаюся", – зауважила Аніта Соловей.

Є шанси, що до Аніти Соловей повернеться зір. Він може відновитися через пів року – рік. Тож дівчина заручилась підтримкою підписників, завдяки якій готова надалі продовжувати вести блог.