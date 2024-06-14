Дружина Віктора Павліка гучно відсвяткувала 30-річчя: фото та відео з вечірки
Джерело:Катерина Репяхова
Катерина Репяхова відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 30 років. Вона влаштувала святкування в одному з ресторанів.
Дружині українського співака Віктора Павліка у своєму інстаграмі показала, як провела день народження. Це було яскраве свято, з сім'єю та близькими подругами.
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Катерина Репяхова організувала святкування в одному зі столичних ресторанів з виглядом на Дніпро. У закладі була фотозона з написом: "So happy I'm 30".
Дружина Віктора Павліка підібрала два образи у свій ювілей. Перший – атласна оливкова сукня зі складками, довгими рукавами та широкими плечиками. Її доповнювали туфлі з гострим носиком молочного кольору та срібляста сумочка. Катерині вклали волосся локонами й зробили макіяж.
Катерина Репяхова / Фото з інстаграму Катерини Репяхової
Іменинницю та гостей розважали музиканти. Не обійшлось і без особливого подарунка від чоловіка Віктора Павліка, який виконав кілька своїх хітів під гітару.
Катерина Репяхова поділилась єдиною мрією – щоб її син заговорив.
10 років, як одна мить! Життя, куди ти летиш? Я не встигаю. Мрія одна. Щоб мій коханий синочок розмовляв. Сьогодні я живу заради нього. Мрію, радію, прагну… для нього,
– написала блогерка.
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Чому син Павліка та Репяхової не розмовляє
- Катерина Репяхова відверта зі своєю аудиторією. Тому вона чесно розповідала, що синові діагностували затримку мовлення. Віктор Павлік пояснював, що їхній син чує та розуміє інших, але не реагує. Окрім того, у малюка виявили клишоногість. Відкат у розвитку стався після хвороби у 1,5 року.
- Зіркова сім'я пройшла чималий шлях діагностики та корекції, який все ще триває. Та вже помітно успіхи – син Віктора й Катерини повторює звуки, говорить деякі слова та краще реагує на звернення. Відомий також чіткий діагноз Михайлика – диспраксія (неврологічний розлад).
- Блогерка ділиться своїм шляхом на особистій сторінці, щоб підтримати тих, у кого склалась подібна ситуація. Однак часто вона зазнає хейту та отримує у свій бік негативні коментарі.