Цікаво, що кілька тижнів тому подружжя святкувало 4-ту річницю весілля. Інфлюенсерка влаштувала сюрприз артистові.
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З нагоди дня народження своєї дружини Павлік опублікував спільне фото з нею. На кадрі зірки постали усміхненими в обіймах одне одного. Водночас подружжя одягнуло сорочки білого кольору. Віктор присвятив чуттєві слова Катерині, вкотре зізнавшись їй у коханні.
Щиро вітаю з днем народження! Бажаю всіх благ! Люблю тебе і дякую за все,
– написав співак.
Репяхова креативно підійшла до публікацій у свій ювілей. Вона показала відео, де постала 20-річною студенткою, яка слухає пісню Павліка "Ні обіцянок, ні пробачень" по радіо. Однак, раптово змінюється кадр, і Катерина – 30-річна жінка з дитиною, яка вийшла заміж за Віктора і має змогу почути легендарний трек наживо.
10 років як одна мить! Життя, куди ти летиш? Я не встигаю,
– зізналася Репяхова.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова: що відомо про стосунки подружжя
- Катерина була палкою шанувальницею Віктора з самого дитинства. Вона дуже часто відвідувала концерти артиста.
- Майбутня пара познайомилася у 2015 році в Миколаєві. Репяхова приїхала разом з другом на виступ Павліка, де подарувала виконавцеві великий букет квітів. Згодом вона мала змогу поспілкуватися з зіркою, а пізніше у пари закрутився роман.
- У 2020 році Віктор та Катерина одружилися. Однак, весілля відгуляти вони не змогли через зміни обставин. Втім, у подружжя була весільна фотосесія.
- У червні 2021 року блогерка народила сина Михайла.