Дружині українського співака Віктора Павліка у своєму інстаграмі показала, як провела день народження. Це було яскраве свято, з сім'єю та близькими подругами.

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Катерина Репяхова організувала святкування в одному зі столичних ресторанів з виглядом на Дніпро. У закладі була фотозона з написом: "So happy I'm 30".

Дружина Віктора Павліка підібрала два образи у свій ювілей. Перший – атласна оливкова сукня зі складками, довгими рукавами та широкими плечиками. Її доповнювали туфлі з гострим носиком молочного кольору та срібляста сумочка. Катерині вклали волосся локонами й зробили макіяж.



Катерина Репяхова / Фото з інстаграму Катерини Репяхової

Іменинницю та гостей розважали музиканти. Не обійшлось і без особливого подарунка від чоловіка Віктора Павліка, який виконав кілька своїх хітів під гітару.

Катерина Репяхова поділилась єдиною мрією – щоб її син заговорив.

10 років, як одна мить! Життя, куди ти летиш? Я не встигаю. Мрія одна. Щоб мій коханий синочок розмовляв. Сьогодні я живу заради нього. Мрію, радію, прагну… для нього,

– написала блогерка.

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