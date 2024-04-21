Зіркова матуся поставила на місце "диванних критиків" її сина. До того ж вона детально розповіла про лікування своєї дитини.
До слова Дружина Віктора Павліка зізналася, чи готовий 58-річний артист до другої дитини
Катерина Репяхова відповіла хейтерам свого сина
Бізнесвумен втомилася терпіти хейт і вирішила відповісти на всі негативні коментарі. Жінка показала недоречні висловлювання користувачів про розвиток її сина та відверто прокоментувала їх.
Розумників викликали? Мій хлопчик ще всім покаже. Через таких людей у нашому суспільстві не нормотипові діти вважаються чимось постидним і це велика біда,
– відповіла Репяхова.
Дружина Павліка відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки
Катерина активно займається лікуванням хлопчика. Так, син Павліка займається нейрокорекцією, плаванням, відвідує дитячий садок і розвивальні заняття.
Я пишаюся бути мамою не нормотипової дитини. Мій син обрав мене, бо знав, що його буду любити таким, яким він є. Я пройду з ним цей важкий шлях. Я триматиму його за руку стільки, скільки йому це буде потрібно. Що з нашою країною не так?
– поділилася інфлюенсерка.
Репяхова про хейт сина / Скриншот з інстаграм-сторіс бізнесвумен
Заплакана Катерина Репяхова / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки
Що відомо про сина Репяхової і Павліка
- У 2020 році у зіркової пари народився син Михайло.
- У дитини виявили затримку мовлення та специфічний розлад мовної артикуляції. Лікуванням Михайла Катерина ділиться з підписниками свого блогу. Жінка вірить, що син обов'язково одужає.
- Водночас у хлопчика діагностували клишоногість, захворювання, яке може або зникнути природним шляхом, з дорослішанням дитини, або залишиться до кінця життя.
- За словами Репяхової, лікування сина проходить доволі успішно. Він почав відтворювати звуки, говорить деякі слова і демонструє краще розуміння розмовної мови.