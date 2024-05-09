Дружина українського співака Віктора Павліка поділилась новинами щодо здоров'я сина в інстаграм-сторіз. Нещодавно сім'я повернулась до Києва, де продовжить займатися розвитком Михайлика.

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Катерина Репяхова назвала діагноз сина

Лікарі діагностували 2-річному Михасику диспраксію. Це неврологічний розлад, що полягає у порушенню координації руху. Дітям з цим діагнозом складно контролювати свої рухи тіла, виконувати точні рухи, тримати рівновагу й орієнтуватися у просторі.

Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина. Диспраксія. Працюємо, віримо! Тільки вперед,

– повідомила Катерина Репяхова.



Катерина Реп'яхова про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Віктора Павліка підкреслила, що продовжить працювати над розвитком сина. Михайлик відвідує заняття з нейрокорекції, а також ходитиме до логопеда.

Що раніше казала дружина Павліка