Дружина українського співака Віктора Павліка поділилась новинами щодо здоров'я сина в інстаграм-сторіз. Нещодавно сім'я повернулась до Києва, де продовжить займатися розвитком Михайлика.

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Катерина Репяхова назвала діагноз сина

Лікарі діагностували 2-річному Михасику диспраксію. Це неврологічний розлад, що полягає у порушенню координації руху. Дітям з цим діагнозом складно контролювати свої рухи тіла, виконувати точні рухи, тримати рівновагу й орієнтуватися у просторі.

Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина. Диспраксія. Працюємо, віримо! Тільки вперед,
– повідомила Катерина Репяхова.


Катерина Реп'яхова про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Віктора Павліка підкреслила, що продовжить працювати над розвитком сина. Михайлик відвідує заняття з нейрокорекції, а також ходитиме до логопеда.

Що раніше казала дружина Павліка

  • Катерина Репяхова розповідала, що синові діагностували затримку мовлення. Віктор Павлік пояснював, що Михась чує та розуміє інших, але не реагує. Окрім того, у малюка виявили клишоногість. Відкат у розвитку стався після хвороби, якою хлопчик захворів у 1,5 року.
  • Зіркова сім'я пройшла чималий шлях діагностики та корекції. Уже помітні успіхи. Син Віктора й Катерини повторює звуки, говорить деякі слова та краще реагує на звернення.
  • Блогерка ділиться своїм шляхом на особистій сторінці, щоб підтримати тих, у кого склалась подібна ситуація. Однак часто вона зазнає хейту та отримує у свій бік негативні коментарі.