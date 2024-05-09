Дружина українського співака Віктора Павліка поділилась новинами щодо здоров'я сина в інстаграм-сторіз. Нещодавно сім'я повернулась до Києва, де продовжить займатися розвитком Михайлика.
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Катерина Репяхова назвала діагноз сина
Лікарі діагностували 2-річному Михасику диспраксію. Це неврологічний розлад, що полягає у порушенню координації руху. Дітям з цим діагнозом складно контролювати свої рухи тіла, виконувати точні рухи, тримати рівновагу й орієнтуватися у просторі.
Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина. Диспраксія. Працюємо, віримо! Тільки вперед,
– повідомила Катерина Репяхова.
Катерина Реп'яхова про сина / Фото з інстаграм-сторіз
Дружина Віктора Павліка підкреслила, що продовжить працювати над розвитком сина. Михайлик відвідує заняття з нейрокорекції, а також ходитиме до логопеда.
Що раніше казала дружина Павліка
- Катерина Репяхова розповідала, що синові діагностували затримку мовлення. Віктор Павлік пояснював, що Михась чує та розуміє інших, але не реагує. Окрім того, у малюка виявили клишоногість. Відкат у розвитку стався після хвороби, якою хлопчик захворів у 1,5 року.
- Зіркова сім'я пройшла чималий шлях діагностики та корекції. Уже помітні успіхи. Син Віктора й Катерини повторює звуки, говорить деякі слова та краще реагує на звернення.
- Блогерка ділиться своїм шляхом на особистій сторінці, щоб підтримати тих, у кого склалась подібна ситуація. Однак часто вона зазнає хейту та отримує у свій бік негативні коментарі.