Зауважимо, що всі заходи проходять на головній сцені Євробачення-2024 у Мальме. 7 травня alyona alyona та Jerry Heil з Teresa & Maria представили там Україну й пройшли до фіналу.
Вас також може зацікавити alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні
Порядок виступів артистів у другому півфіналі Євробачення-2024
Шоу розпочнеться 9 травня о 22:00 за київським часом. У другому півфіналі 16 учасників з різних країн представлять свої треки.
Крім того, за новими правилами, цьогоріч вперше у півфіналах беруть участь країни "великої п'ятірки", тож ввечері 9 травня ми почуємо представників Франції, Італії та Іспанії з їхніми конкурсними композиціями.
1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
2. Албанія: BESA – TITAN
3. Греція: Marina Satti – ZARI
4. Швейцарія: Nemo – The Code
5. Чехія: Aiko – Pedestal
Франція: Slimane – Mon Amour
6. Австрія: Kaleen – We Will Rave
7. Данія: SABA – SAND
8. Вірменія: LADANIVA – Jako
9. Латвія: Dons — Hollow
Іспанія: Nebulossa – ZORRA
10. Сан-Марино: MEGARA – 11:11
11. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
12. Бельгія: Mustii – Before the Party's Over
13. Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Італія: Angelina Mango – La noia
14. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
15. Норвегія: Gåte – Ulveham
16. Нідерланди: Joost Klein – Europapa
Порядок виступів артистів у другому півфіналі Євробачення-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як пройшов перший півфінал Євробачення-2024
- 7 травня на великій сцені у Мальме 15 учасників змагалися за місце в гранд-фіналі пісенного конкурсу. Крім того, єврофани побачили номери Великої Британії, Німеччини та Швеції.
- За результатами голосування, Україна та ще дев'ять країн увійшли до фіналу Євробачення. Зокрема, це Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.
- Гранд-фінал, де визначать переможця, відбудеться вже 11 травня.
- Зауважимо, що беззаперечним фаворитом букмекерів наразі є представник Хорватії Baby Lasagna. У нього, станом на 8 травня, 36 % шансів на перемогу. У своїй конкурсній пісні Rim Tim Tagi Dim 28-річний Марко Пурішич заглиблюється в проблему еміграції молоді з Хорватії. Спираючись на особистий досвід виконавця у Німеччині, трек проливає світло на виклики, з якими стикаються люди, що шукають кращого майбутнього за кордоном.