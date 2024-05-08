Згідно з результатами голосування, Україна та ще 9 країн пройшли до великого фіналу і ще раз вийдуть на сцену пісенного конкурсу. Важливо зазначити, що цього року у півфіналах важливі лише результати глядацького голосування.
До теми Україна, Польща, Хорватія запалили на Євробаченні-2024: виступи всіх учасників першого півфіналу
Євробачення-2024: результати голосування у першому півфіналі
Згідно з результатами глядацького голосування, у фінал пройшли такі країни:
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Португалія: Іоланда – Grito
- Словенія: Raiven – Veronika
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Талі – Fighter
Результати першого півфіналу Євробачення-2024 / Скриншот з відео
А ось попрощались з Євробаченням цього року наступні країни:
- Польща: LUNA –The Tower
- Ісландія: Гера Бйорк – Scared of Heights
- Молдова: Наталія Барбу – In the Middle
- Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов – Özünlə apar
- Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
Зазначимо, що у півфіналах не голосують за представників "Великої п'ятірки", які є засновницями конкурсу та роблять найбільший фінансовий внесок, а також конкурсанта від країни-переможниці.
- Німеччина: Isaak – Always on the Run
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
- Франція: Slimane – Mon Amour
- Італія: Angelina Mango – La noia
- Іспанія: Nebulossa – Zorra
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable