Отметим, что все мероприятия проходят на главной сцене Евровидения-2024 в Мальме. 7 мая alyona alyona и Jerry Heil с Teresa & Maria представили там Украину и прошли в финал.
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Порядок выступлений артистов во втором полуфинале Евровидения-2024
Шоу начнется 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Во втором полуфинале 16 участников из разных стран представят свои треки.
Кроме того, по новым правилам, в этом году впервые в полуфиналах участвуют страны "большой пятерки", поэтому вечером 9 мая мы услышим представителей Франции, Италии и Испании с их конкурсными композициями.
1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
2. Албания: BESA – TITAN
3. Греция: Marina Satti – ZARI
4. Швейцария: Nemo – The Code
5. Чехия: Aiko – Pedestal
Франция: Slimane – Mon Amour
6. Австрия: Kaleen – We Will Rave
7. Дания: SABA – SAND
8. Армения: LADANIVA – Jako
9. Латвия: Dons - Hollow
Испания: Nebulossa – ZORRA
10. Сан-Марино: MEGARA – 11:11
11. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
12. Бельгия: Mustii – Before the Party's Over
13. Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Италия: Angelina Mango – La noia
14. Израиль: Eden Golan – Hurricane
15. Норвегия: Gåte – Ulveham
16. Нидерланды: Joost Klein – Europapa
Порядок выступлений артистов во втором полуфинале Евровидения-2024 / Фото из инстаграмма
Как прошел первый полуфинал Евровидения-2024
- 7 мая на большой сцене в Мальме 15 участников соревновались за место в гранд-финале песенного конкурса. Кроме того, еврофаны увидели номера Великобритании, Германии и Швеции.
- По результатам голосования, Украина и еще девять стран вошли в финал Евровидения. В частности, это Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.
- Гранд-финал, где определят победителя, состоится уже 11 мая.
- Отметим, что безоговорочным фаворитом букмекеров сейчас является представитель Хорватии Baby Lasagna. У него, по состоянию на 8 мая, 36% шансов на победу. В своей конкурсной песне Rim Tim Tagi Dim 28-летний Марко Пуришич углубляется в проблему эмиграции молодежи из Хорватии. Опираясь на личный опыт исполнителя в Германии, трек проливает свет на вызовы, с которыми сталкиваются люди, ищущие лучшего будущего за рубежом.