Водночас наша країна підтримує статус тої, яка завжди виходить у фінал конкурсу. Український дует гідно представив свою батьківщину у півфіналі Євробачення.
Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал
Дівчата матимуть змогу позмагатися з іншими учасниками у гранд-фіналі, який відбудеться 11 травня. Вже зовсім скоро ми почуємо Teresa&Maria вдруге на великій сцені Євробачення.
Як стало відомо, під час виступу Jerry Heil травмувалася. Вона поділилася з шанувальниками відео з-за лаштунків конкурсу, показала синці на тілі й травмоване коліно. Деталей Яна не розповіла, лише зазначила, що все добре, вона зберігає оптимізм.
Нагадаємо, що на генеральній репетиції травмувалася alyona alyona. Артистка впала на сцені Євробаченні, зламала ніготь і порвала вбрання.
Виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі: дивіться відео онлайн
Що відомо про Євробачення-2024
- Довгоочікувана подія вже стартувала першим півфіналом 7 травня, з якого у фінал пройшли 10 представників країн.
- Другий півфінал відбудеться 9 травня. Переможця оголосять 11 травня у гранд-фіналі.
- Станом на 7 травня, букмекери прогнозують тріумф хорватському співаку Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Друге місце у рейтингу посідає виконавець Nemo зі Швейцарії з треком The Code, а італійка Angelina Mango замикає трійку лідерів.
- Глядачі в Україні зможуть спостерігати за перебігом Євробачення онлайн або по телебаченню через "Суспільне. Культура", Eurovision.ua та ютуб-канал "Євробачення Україна".