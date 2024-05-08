Водночас наша країна підтримує статус тої, яка завжди виходить у фінал конкурсу. Український дует гідно представив свою батьківщину у півфіналі Євробачення.

Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал

Дівчата матимуть змогу позмагатися з іншими учасниками у гранд-фіналі, який відбудеться 11 травня. Вже зовсім скоро ми почуємо Teresa&Maria вдруге на великій сцені Євробачення.

Як стало відомо, під час виступу Jerry Heil травмувалася. Вона поділилася з шанувальниками відео з-за лаштунків конкурсу, показала синці на тілі й травмоване коліно. Деталей Яна не розповіла, лише зазначила, що все добре, вона зберігає оптимізм.

Нагадаємо, що на генеральній репетиції травмувалася alyona alyona. Артистка впала на сцені Євробаченні, зламала ніготь і порвала вбрання.

Виступ alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі: дивіться відео онлайн

Що відомо про Євробачення-2024