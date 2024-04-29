Донька Юрія Ткача перевтілилась у загадкову Klavdia Petrivna: чарівне відео
Джерело:Вікторія Ткач
Гуморист Юрій Ткач та його дружина Вікторія продемонстрували талант їхньої доньки Лізи. Дівчинка перевтілилась у співачку Klavdia Petrivna та заспівала пісню інкогніто-артистки.
На тлі анонсу першого сольного концерту та виходу нової пісні Klavdia Petrivna знову стала об'єктом пліток та розмов. Співачкою, яка ховає своє обличчя, захоплюються і дорослі, і діти.
Цікаво Стала хітом ще до прем'єри: Пивоваров і Klavdia Petrivna презентували спільну пісню
Донька Ткача перевтілилась у Klavdia Petrivna
9-річна донька Юрія Ткача на тлі розмов про артистку вирішила перевтілитися в її образ. Ліза загорнулась у накидку та постала у чорному капелюсі, що є традиційним атрибутом аутфіту Klavdia Petrivna.
Зіркова донька заспівала рядки з одної з найпопулярніших пісень Klavdia Petrivna – "Я щаслива". Саме цей уривок свого часу процитувала перша леді.
Нема сил вже тримати цю таємницю... Тепер і ви знаєте,
– підписала відео дружина Юрія Ткача.
Ліза Ткач перевтілилась у Klavdia Petrivna: відео
Що відомо про Klavdia Petrivna
- Під маскою інкогніто-виконавиці ховається Соломія Опришко, що родом з Львівщини. Це підтверджують блогери та докази у вигляді архівних роликів з її сторінки.
- Водночас Klavdia Petrivna не готова відкривати своє обличчя. Вперше за увесь час вона наживо заспівала на сцені на концерті Артема Пивоварова. Тоді зірка приховала своє обличчя великим конусоподібним капелюхом.
- У серпні повинен відбутися перший сольний концерт Klavdia Petrivna. Співачка обіцяла розкрити всі карти, але достеменно невідомо, чи справді вона покаже своє обличчя.