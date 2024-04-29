На фоне анонса первого сольного концерта и выхода новой песни Klavdia Petrivna снова стала объектом сплетен и разговоров. Певицей, которая прячет свое лицо, восхищаются и взрослые, и дети.
Интересно Стала хитом еще до премьеры: Пивоваров и Klavdia Petrivna презентовали совместную песню
Дочь Ткача перевоплотилась в Klavdia Petrivna
9-летняя дочь Юрия Ткача на фоне разговоров об артистке решила перевоплотиться в ее образ. Лиза завернулась в накидку и предстала в черной шляпе, что является традиционным атрибутом аутфита Klavdia Petrivna.
Звездная дочь спела строки из одной из самых популярных песен Klavdia Petrivna – "Я щаслива". Именно этот отрывок в свое время процитировала первая леди.
Нет сил уже держать эту тайну... Теперь и вы знаете,
– подписала видео жена Юрия Ткача.
Лиза Ткач перевоплотилась в Klavdia Petrivna: видео
Что известно о Klavdia Petrivna
- Под маской инкогнито-исполнительницы скрывается Соломия Опрышко, родом из Львовской области. Это подтверждают блогеры и доказательства в виде архивных роликов с ее страницы.
- В то же время Klavdia Petrivna не готова открывать свое лицо. Впервые за все время она вживую спела на сцене на концерте Артема Пивоварова. Тогда звезда скрыла свое лицо большой конусообразной шляпой.
- В августе должен состояться первый сольный концерт Klavdia Petrivna. Певица обещала раскрыть все карты, но доподлинно неизвестно, действительно ли она покажет свое лицо.