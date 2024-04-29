На тлі анонсу першого сольного концерту та виходу нової пісні Klavdia Petrivna знову стала об'єктом пліток та розмов. Співачкою, яка ховає своє обличчя, захоплюються і дорослі, і діти.

Цікаво Стала хітом ще до прем'єри: Пивоваров і Klavdia Petrivna презентували спільну пісню

Донька Ткача перевтілилась у Klavdia Petrivna

9-річна донька Юрія Ткача на тлі розмов про артистку вирішила перевтілитися в її образ. Ліза загорнулась у накидку та постала у чорному капелюсі, що є традиційним атрибутом аутфіту Klavdia Petrivna.

Зіркова донька заспівала рядки з одної з найпопулярніших пісень Klavdia Petrivna – "Я щаслива". Саме цей уривок свого часу процитувала перша леді.

Нема сил вже тримати цю таємницю... Тепер і ви знаєте,

– підписала відео дружина Юрія Ткача.

Ліза Ткач перевтілилась у Klavdia Petrivna: відео

Що відомо про Klavdia Petrivna