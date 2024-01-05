Син співачки багато років живе та навчається у Великій Британії, але зараз приїхав в Україну на зимові канікули. Тож Веніамін з зірковою мамою відправився в Буковель.

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У своєму інстаграмі Тіна поширила світлини, на яких видно, що вона насолоджується відпочинком у Карпатах. У гори співачка поїхала зі своїм сином Веніаміном. Знаменитість оприлюднила красиві пейзажі засніжених гір.



Тіна в Карпатах / Фото з інстаграму зірки

Зі світлини також видно, що Кароль із сином відправилися в етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі. Там вони гралися з вівцями, одягали гуцульське вбрання та весело проводили час.

Тіна також зізналась, що вона вперше стала на лижі у Карпатах.

Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає,

– сказала вона.



Тіна на лижах / Фото з інстаграму співачки

Також артистка оприлюднила ролик, на якому ходить босоніж по терасі готелю, де вони з сином зупинилися. На поверхні видно сніг, тож очевидно співачка хотіла продемонструвати, що вона загартовується.



Кароль ходить по снігу / Скриншот з інстаграму артистки

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