Син співачки багато років живе та навчається у Великій Британії, але зараз приїхав в Україну на зимові канікули. Тож Веніамін з зірковою мамою відправився в Буковель.
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Тіна Кароль потішила шанувальників фото із Карпат
У своєму інстаграмі Тіна поширила світлини, на яких видно, що вона насолоджується відпочинком у Карпатах. У гори співачка поїхала зі своїм сином Веніаміном. Знаменитість оприлюднила красиві пейзажі засніжених гір.
Тіна в Карпатах / Фото з інстаграму зірки
Зі світлини також видно, що Кароль із сином відправилися в етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі. Там вони гралися з вівцями, одягали гуцульське вбрання та весело проводили час.
Тіна також зізналась, що вона вперше стала на лижі у Карпатах.
Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає,
– сказала вона.
Тіна на лижах / Фото з інстаграму співачки
Також артистка оприлюднила ролик, на якому ходить босоніж по терасі готелю, де вони з сином зупинилися. На поверхні видно сніг, тож очевидно співачка хотіла продемонструвати, що вона загартовується.
Кароль ходить по снігу / Скриншот з інстаграму артистки
Що раніше публікувала артистка
- Нещодавно артистка привітала українців з Новим роком. Артистка поділилась, що дуже вірить в Україну та Збройні Сили, тож саме їм вдячна за можливість жити. Також вона побажала усім дива й тепла у кожному домі та у серцях.
- Також напередодні співачка поширювала кумедний ролик, де вона сидить біля баранів та годує їх. А ще знаменитість приміряла крисаню – традиційну гуцульську шапку в червоно-білих кольорах з додаванням бахроми та кольорових ковтунців.
- Раніше Тіна публікувала фото в елегантній сукні з шовку. Вона була білого кольору на бретельках, які перехрещувалися на спині. Кароль доповнила лук білими босоніжками та зачіскою з легкими локонами, якій часто надає перевагу.