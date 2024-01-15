За словами музиканта, всупереч одруженню і наявності дітей, кохання може увійти в життя в неочікуваний момент. Тож, Валерій переконаний, що або "ти його побореш, або ти віддаси себе йому".

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Валерій Харчишин заговорив про розлучення

Артист вважає, що сьогодні зростання кількості розлучення можна пояснити трьома основними факторами. Так, на думку Валерія, не існує кохання на відстані. Крім того, критичні ситуації часто викривають справжню природу людей, що призводить до розбіжностей між партнерами. До того ж Харчишин зазначив, що іноді навіть попри те, що ти одружений і вже маєш дітей, у твоє життя може прийти кохання.

Я нині розлучений, це факт. Офіційно я вільний. На мою думку, розлучаються зараз люди з трьох причин. Перша – я не вірю в кохання на відстані, друга причина – в критичних ситуаціях люди стають самі собою і третя причина – як би ви там не домовлялися, скільки б у вас не було дітей, кохання не питає дозволу прийти у твоє життя і в кожного воно може з'явитися, а далі або ти його побореш, або ти віддаси себе йому, от і все,

– поділився співак.

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Що Валерій Харчишин раніше говорив про своє розлучення

Виконавець одружився з Юлією у 2009 році. У пари є троє спільних дітей. Так, музикант розповідав, що важка хворобою їхнього сина Євгена призвела до погіршення їхніх стосунків з дружиною.

"На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти й зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки", – поділився артист.