Ставлюся ху*ово, – Байдак різко висловився про чоловіка Пренткович, який відпочивав на Мальдівах

Комік та ведучий цьогорічного Нацвідбору Василь Байдак висловився про волонтерів, які, прикриваючись військовою допомогою, їздять за кордон на відпочинок. Зокрема, він згадав про чоловіка блогерки Тетяни Пренткович Андрія Гонковського.

Саме його з дружиною та дітьми нещодавно заскочили на Мальдівах. Василь зізнався, що має різко негативне ставлення до таких людей.

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Як Василь Байдак прокоментував скандал з Пренткович і її чоловіком

Він пояснив, що дуже погано ставиться до волонтерів, які, використовуючи можливість виїхати за кордон, відправляються відпочивати.

Ставлюся максимально ху*ово. У нас повномасштабне вторгнення, у нас війна. Умовно, зараз хлопці не можуть виїхати. Але дівчата можуть, і вони можуть їхати куди завгодно. Але якщо ти волонтер, то ти робиш свої волонтерські речі й повертаєшся назад,

– сказав гуморист.

Що відомо про скандал з волонтером, який поїхав на Мальдіви