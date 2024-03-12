Справжнє ім'я EL Кравчука – Андрій Остапенко-Кравчук. У псевдонімі приставка EL означає "електронний". Сім'я переїхала до Києва, коли юнаку було 12 років, пише Show 24.

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Початок кар'єри та успіх EL Кравчука

Андрій Кравчук навчався в престижному училищі Глієра за класом вокалу, університеті Драгоманова на історичному факультеті, Київській державній консерваторії.

Вперше ім'я EL Кравчука пролунало на фестивалі "Червона рута", де у 1995 році він здобув перемогу. Співак не брав участі в жодних інших конкурсах. Наступного року артист підписав контракт з лейблом, а згодом випустив дебютний альбом "Нічий", на підтримку якого поїхав з масштабним туром.

EL Кравчук – "Нічий": дивіться відео онлайн

EL Кравчук стає "Артистом року", бере участь у "Шоу довгоносиків", а у 2000 випускає ще один альбом. Його називали секс-символом естради за сміливі образи та епатаж.

Через два роки EL Кравчук знявся у фільмі, а після цього вирішив взяти перерву у сольній кар'єрі. Кілька років він гастролював світом з театральною постановкою Гамлет".

Спроба EL Кравчук повернутись у шоубіз

У 2007 році EL Кравчук робить спроби повернутися у шоубізнес. Він заручається підтримкою Вєрки Сердючки, нових продюсерів та композиторів, з'являється на різних телепроєктах. Однак з часом він все рідше випускав пісні.

EL Кравчук та Вєрка Сердючка: відео

Причиною зникнення EL Кравчук називав те, що телебачення та радіо були переповнені російським і російськомовним продуктом. Коли він приходив на кастинги, то чув у відповідь, що на роль візьмуть якусь російську зірку. Складно було й працювати з медійниками: представників ЗМІ не цікавила ні його історія життя, ні композиції.

Було дуже боляче, коли в День Незалежності на Майдані жодної моєї пісні не прозвучало. На жаль. Як я можу після цього говорити: "Допоможіть мені яскраво повернутися?" Так, у мене немає волохатої лапи продюсера чи грошей Жені Рибчинського. Але є я та мої пісні,

– казав артист.

У 2018 році EL Кравчук засвітився на телебаченні. Він виступив на "Х-Факторі".

EL Кравчук – "Доля": дивіться відео онлайн

Виконавець мало говорить про особисте. Він не реагує на плітки навколо його орієнтації та романів.Про це артист буде готовий говорити після перемоги.

Важким ударом для EL Кравчук також стала втрата батька. На думку артиста, тата не стало через війну. На нього дуже вплинули розповіді про окупацію Бородянки, де він проводив багато часу раніше.

Я нікому не розповідав про це, в жодному інтерв'ю. Я вперше в житті зрозумів, що нічого жахливішого за війну і смерть тата не було в моєму житті ніколи,

– казав співак.

Де зараз EL Кравчук

EL Кравчук зустрів повномасштабне вторгнення у Києві разом з батьками. Він допомагав їм та іншим людям похилого віку. Згодом артист почав їздити до військових з благодійними концертами, з якими виступав ще з 2014 року. Особливим для нього є місто Попасна, де часто лунали пісні EL Кравчук.

EL Кравчук не тільки виступає, але й пише нові пісні, викладає, готується випустити українську версію трека "Голлівуд".

"Даю 5 – 10 концертів на місяць. Всі концерти зараз благодійні, зовсім не даю комерційних. Я живу коштом заохочень, які маю, коштом допомоги друзів і тих людей, які поважають мою творчість. Я читаю лекції шоубізнесові в Полтавському університеті. Навчаюся в аспірантурі зараз, хочу бути доктором філософії. Тому я взяв курс для студентів, і вони мене дуже розвивають. Ми спілкуємося про основи кіно- і театрального мистецтва. Можна жити, якщо в тебе є якась мета", – підкреслював виконавець.