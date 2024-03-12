Именно его с женой и детьми недавно заскочили на Мальдивы. Василий признался, что имеет резко негативное отношение к таким людям.
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Как Василий Байдак прокомментировал скандал с Пренткович и ее мужем
Он объяснил, что очень плохо относится к волонтерам, которые, используя возможность выехать за границу, отправляются отдыхать.
Отношусь максимально ху*ово. У нас полномасштабное вторжение, у нас война. Условно, сейчас ребята не могут выехать. Но девушки могут, и они могут ехать куда угодно. Но если ты волонтер, то ты делаешь свои волонтерские вещи и возвращаешься обратно,
– сказал юморист.
Что известно о скандале с волонтером, который поехал на Мальдивы
- Речь идет о муже Тани Пренткович Андрее Гонковском. Блогер пересек границу как волонтер, но вместо этого решил поехать в отпуск.
- Впоследствии он объяснил, что это было незапланированно. Дело в том, что инфлюенсер должен был выступить на благотворительном мероприятии в Польше. Впрочем, когда он уже прибыл в Варшаву, событие отложили. Воспользовавшись ситуацией, Андрей принял решение провести свободное время с женой и детьми, которые в то время отдыхали на Мальдивах.
- Татьяна поддержала возлюбленного, утверждая, что он не нарушил никаких законов, выехав за границу.
- Однако позже они попросили прощения у украинцев за импульсивное решение.