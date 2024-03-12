Саме його з дружиною та дітьми нещодавно заскочили на Мальдівах. Василь зізнався, що має різко негативне ставлення до таких людей.
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Як Василь Байдак прокоментував скандал з Пренткович і її чоловіком
Він пояснив, що дуже погано ставиться до волонтерів, які, використовуючи можливість виїхати за кордон, відправляються відпочивати.
Ставлюся максимально ху*ово. У нас повномасштабне вторгнення, у нас війна. Умовно, зараз хлопці не можуть виїхати. Але дівчата можуть, і вони можуть їхати куди завгодно. Але якщо ти волонтер, то ти робиш свої волонтерські речі й повертаєшся назад,
– сказав гуморист.
Що відомо про скандал з волонтером, який поїхав на Мальдіви
- Мова йде про чоловіка Тані Пренткович Андрія Гонковського. Блогер перетнув кордон як волонтер, але замість цього вирішив поїхати у відпустку.
- Згодом він пояснив, що це було незаплановано. Річ у тім, що інфлюенсер мав виступити на благодійному заході у Польщі. Втім, коли він вже прибув до Варшави, подію відклали. Скориставшись ситуацією, Андрій прийняв рішення провести вільний час з дружиною та дітей, які в той час відпочивали на Мальдівах.
- Тетяна підтримала коханого, стверджуючи, що він не порушив жодних законів, виїхавши за кордон.
- Однак пізніше вони попросили вибачення в українців через імпульсивне рішення.