Саме його з дружиною та дітьми нещодавно заскочили на Мальдівах. Василь зізнався, що має різко негативне ставлення до таких людей.

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Він пояснив, що дуже погано ставиться до волонтерів, які, використовуючи можливість виїхати за кордон, відправляються відпочивати.

Ставлюся максимально ху*ово. У нас повномасштабне вторгнення, у нас війна. Умовно, зараз хлопці не можуть виїхати. Але дівчата можуть, і вони можуть їхати куди завгодно. Але якщо ти волонтер, то ти робиш свої волонтерські речі й повертаєшся назад,

– сказав гуморист.

Що відомо про скандал з волонтером, який поїхав на Мальдіви