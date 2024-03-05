За словами Максимович, вона не переймається тим, що її звільнили з модельного агентства, бо переконана: обов'язково знайде нову роботу. Крім того, Ірина заявила, що її ексдиректор родом з України, тому розвиток подій для неї "логічний".

До теми У мережі спливло відео, де українка танцює з росіянкою на "Міс Європа": реакція Мілени Мельничук

Що сталося на "Міс Європа-2024"

У лютому в Лівані пройшов конкурс краси "Міс Європа-2024", у якому Україну представляла Мілена Мельничук. Після фіналу, де перемогу здобула росіянка Роза Гадієва, українка звинуватила оргкомітет і самих конкурсанток у булінгу й проросійській позиції. Мілену нібито змушували весь час перетинатися з росіянкою, їх навіть одягали однаково, а коли вона відмовлялася, то чула погрози й злі коментарі щодо неї й ситуації в нашій країні.

Мілена Мельничук / фото з інстаграму українки

Гучний скандал із білорускою Іриною Максимович, яка посіла третє місце в фіналі, у Мельничук трапився вже після завершення конкурсу, коли дівчата їхали автобусом. Тоді ж Максимович і дозволила собі лайку в бік Мілени. Вона почала обзивати нашу представницю грубими словами й висміювати ситуацію в Україні. Відео емоційної сварки поширила у своїх соцмережах Мілена.

Білоруска заявила, що Мельничук сама провокувала дівчат, які трималися до останнього. Щоранку Мілена "тероризувала" їх відео про війну й розповідями про кількість загиблих, відмовлялася сидіти поруч із нею та росіянкою. Це нібито й наштовхнуло Ірину на сварку. Крім того, Максимович стверджує, що Мілена говорить неправду й весь час тісно спілкувалася як із нею, так із Розою Гадієвою.

Ірина Максимович / фото з інстаграму білоруски

Що відомо про цьогорічний конкурс "Міс Європа"

У 2024 році Україну на "Міс Європа" представляла Мілена Мельничук, яка поїхала на конкурс за власні гроші. Участь у шоу дівчині обійшлася в 206 тисяч гривень.

За словами Мілени, Росія та Білорусь купили свої перші місця. Роза Гадієва, ймовірно, заплатила за перше місце 20 тисяч євро, а білоруска Ірина Максимович за третє місце – 5 тисяч євро.

Після скандалу за участі білоруски Ірини Максимович Росія не братиме участі у престижному конкурсі "Міс Світу", оскільки після інциденту оргкомітет вирішив не допускати країну до конкурсу. Україну представлятиме цього року на "Міс Світу" Софія Шамія.