Крім того, білоруска зазначила, що нібито Роза Гадієва з Росії фотографувала українку. Водночас на ці заяви Мілена також вже відреагувала.

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Провокативне відео з конкурсу краси "Міс Європа-2024"

Його на своїй сторінці в інстаграм поширила представниця з Білорусі Ірина Максимович. У такий спосіб вона намагається звинуватити українку в лицемірстві та брехні.

Упродовж 14 днів конкурсу Мілена сиділа поруч із Росією. Може спеціально? Скільки фотографією їй робила Роза. Ніхто не міг подумати, що Мілена до фіналу перетворитися на людину, яка пошле наші країни та влаштує скандал,

– сказала білоруска.

Зазначимо, раніше Мілена розповідала, що її змушували позувати для фото з росіянкою. Крім того, вона поділилася, що учасниць одягали в однакові сукні та просили стояти поруч на сцені.

Мілена Мельничук заявила, що ролик спеціально обрізаний так, щоб скласти хибне враження про "хороше" спілкування між українкою та росіянкою. Насправді ж, за словами Мілени, Роза спеціально хотіла потрапити в кадр, щоб зробити провокативне відео, натомість Мельничук просила її триматися якомога далі.

Це великий зум і тут багато дівчат. Росіянка увірвалася в кадр, коли знімали мене, але цього не видно, і не видно, як я виходжу з кадру і кажу їй, щоб не підходила до мене. І що після цього відео, я їй агресивно сказала, щоб більше такого не робила, бо це ненормально і вона спеціально підставляє мене,

– розповіла модель.

Крім того, представниця України відреагувала на заяви Ірини Максимович про те, що росіянка фотографувала її з синьо-жовтим стягом.

"Гарне фото з прапором України якраз робила Роза, бо не думала, що до її городу камінь полетить після фіналу", – написала білоруска.

Своєю чергою Мілена показала скриншоти, які доводять, що світлини були зроблені фотографом з Лівану.

Мілена Мельничук переписується з фотографинею з Лівану / Скриншоти з переписки

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