Мілена Мельничук розповіла, що перед конкурсом "Міс Європа" в Україні не проводять відбір. Охочі мають податись на нього самостійно: так вона заповнила анкету та вже з серпня 2023 спілкувалась з організаторами. Вони перевіряли її біографію та знайомилися ближче.

До слова Я хотіла виїхати з країни, щоб бути в безпеці, – організатори "Міс Європа" погрожували українці

Мілена Мельничук про кошти, які витратила для конкурсу

Коли Мілена Мельничук офіційно стала представницею від України, їй не виділяли кошти з Мінкульту чи інших організацій.

Я поїхала за власні гроші. Я не взяла ні копійки від брендів, організацій, Мінкульту. Я працюю з 13 років. На квитки, костюми, все інше – це лише мої особисті гроші. Чому я це зробила? Це можливість більше розповісти про Україну та знайти партнерів, які ще більше можуть дати грошей Україні,

– розповіла українка.

Мілена Мельничук підрахувала, що за костюми, квитки та інші деталі витратила до 5 тисяч євро (близько 206 тисяч гривень). Вона додала, що їй не довелося сплачувати організаційний внесок.

Інтерв'ю з Міленою Мельничук: дивіться відео онлайн

Росія та Білорусь заплатили за перші місця

За словами Мілени Мельничук та з розмов організаторів, менеджерів конкурсу, "Міс Європа" – корупційний конкурс. Росіянка Роза Гадієва, ймовірно, купила перше місце за 20 тисяч євро завдяки Мінкульту країни-терориста. Білоруска Ірина Максимович отримала третє місце за 5 тисяч євро.

Мілена Мельничук підкреслила, що про це знає не тільки вона. Найбільше незадоволена корупцією на конкурсі залишилась представниця Туреччини.

"Я знаю, що обурена дівчина з Туреччини. Вона мені вчора писала: "Подаваймо до суду. Це дуже корумпована ситуація", – додавала українка.