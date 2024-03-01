Справедливу та довгоочікувану новину повідомила Голова оргкомітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щипцова. Вона мала оголосити про це пізніше, але побачила цькування та погрози з боку країни-агресора на іншому конкурсі краси.

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Вероніка Щипцова розповіла, що з самого початку повномасштабного вторгнення оргкомітет звернувся з письмовим проханням та відеозверненням до організаторів з проханням не допускати країну-терориста до усіх конкурсів, з якими вони працюють.

Цього разу голова та генеральний директор "Міс Світу" Джулія Морлі позбавила Росію права брати участь у конкурсі краси.

Завдяки Місіс Джулії Морлі, наша Софія Шамія може відчувати себе спокійно на "Міс Світу", та нести усі надважливі меседжі. Вдячні, що "Міс Україна" цьогоріч може крокувати по сцені "Міс Світу", не озираючись у пересторогах за свою безпеку, та гордо і голосно говорити про підтримку України на міжнародній арені,

– підкреслила Вероніка Щипцова.



Вероніка Щипцова та Софія Шамія / Фото з інстаграму конкурсу

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