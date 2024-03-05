По словам Максимович, она не переживает о том, что ее уволили из модельного агентства, потому что убеждена: обязательно найдет новую работу. Кроме того, Ирина заявила, что ее экс-директор родом из Украины, поэтому развитие событий для нее “логично”.

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Что произошло на "Мисс Европа-2024"

В феврале в Ливане прошел конкурс красоты "Мисс Европа-2024", в котором Украину представляла Милена Мельничук. После финала, где победу одержала россиянка Роза Гадиева, украинка обвинила оргкомитет и самих конкурсанток в буллинге и пророссийской позиции. Милену якобы заставляли все время пересекаться с россиянкой, их даже одевали одинаково, а когда она отказывалась, то слышала угрозы и злые комментарии относительно нее и ситуации в нашей стране.

Милена Мельничук / фото из инстаграма украинки

Громкий скандал с белоруской Ириной Максимович, которая заняла третье место в финале, у Мельничук случился уже после завершения конкурса, когда девушки ехали автобусом. Тогда же Максимович и позволила себе ругань в сторону Милены. Она начала обзывать нашу представительницу грубыми словами и высмеивать ситуацию в Украине. Видео эмоциональной ссоры распространила в своих соцсетях Милена.

Белоруска заявила, что Мельничук сама провоцировала девушек, которые держались до последнего. Каждое утро Милена "терроризировала" их видео о войне и рассказами о количестве погибших, отказывалась сидеть рядом с ней и россиянкой. Это якобы и натолкнуло Ирину на ссору. Кроме того, Максимович утверждает, что Милена говорит неправду и все время тесно общалась как с ней, так с Розой Гадиевой.

Ирина Максимович / фото из инстаграма белоруски

Что известно о нынешнем конкурсе "Мисс Европа" в этом году

В 2024 году Украину на "Мисс Европа" представляла Милена Мельничук, которая поехала на конкурс за собственные деньги. Участие в шоу девушке обошлось в 206 тысяч гривен.

По словам Милены, Россия и Беларусь купили свои первые места. Роза Гадиева, вероятно, заплатила за первое место 20 тысяч евро, а белоруска Ирина Максимович за третье место – 5 тысяч евро.

После скандала с участием белоруски Ирины Максимович Россия не будет участвовать в престижном конкурсе "Мисс Мира", поскольку после инцидента оргкомитет решил не допускать страну к конкурсу. Украину будет представлять в этом году на "Мисс Мира" София Шамия.