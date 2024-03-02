Представниця України розповіла, що син головного організатора "Міс Європи", який працює менеджером на конкурсі краси, погрожував їй. Раніше дівчина також повідомляла, що росіянка і білоруска, котрі зайняли перше та третє місце відповідно, купили свою перемогу.
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Організатори "Міс Європа" погрожували українці
З'ясувалося, що після того, як дівчина поширила відео, де представниця з Білорусі Ірина Максимович неадекватно поводилася, організатори конкурсу краси увірвалися до номера Мілени й вимагали видалити всі ці ролики, інакше вона жалкуватиме про це.
Він почав мені кричати, щоб я видалила сторіс, бо я забруднюю репутацію конкурсу і в мене будуть проблеми. Я навіть не можу уявити, що це могли б бути за проблеми, бо це арабська країна й там могли зробити все, що хочеш, тому я хотіла швидше виїхати з країни заради того, щоб бути в безпеці,
– зазначила Мельничук.
Інтерв'ю з Міленою Мельничук: дивіться відео онлайн
Що відбулося на "Міс Європи"
- Скандальний конкурс краси проходив у Лівані. До нього допустили представниць з Росії та Білорусі.
- Так, конкурсантка з країни-терористки Роза Гадієва здобула перемогу, а білоруська представниця посіла третє місце.
- Водночас у мережі виникають питання щодо справедливості їхньої перемоги. Користувачі вважають, що вона була куплена. Про це говорила й учасниця з України. За її словами, Гадієва стала переможницею за 20 тисяч євро, а Максимович за третє місце заплатила близько 5 тисяч євро.
- Своєю чергою українка пережила пекло на "Міс Європа". Її цькували, ображали, погрожували й навіть змушували стояти поруч й фотографуватися з росіянкою.
- Крім того, з'явилося відео, на якому представниця з Білорусі, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння, погрожує й ображає Мілену Мельничук.