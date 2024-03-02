Представниця України розповіла, що син головного організатора "Міс Європи", який працює менеджером на конкурсі краси, погрожував їй. Раніше дівчина також повідомляла, що росіянка і білоруска, котрі зайняли перше та третє місце відповідно, купили свою перемогу.

До теми Після погроз на "Міс Європи": Росія не братиме участі у престижному конкурсі "Міс Світу"

Організатори "Міс Європа" погрожували українці

З'ясувалося, що після того, як дівчина поширила відео, де представниця з Білорусі Ірина Максимович неадекватно поводилася, організатори конкурсу краси увірвалися до номера Мілени й вимагали видалити всі ці ролики, інакше вона жалкуватиме про це.

Він почав мені кричати, щоб я видалила сторіс, бо я забруднюю репутацію конкурсу і в мене будуть проблеми. Я навіть не можу уявити, що це могли б бути за проблеми, бо це арабська країна й там могли зробити все, що хочеш, тому я хотіла швидше виїхати з країни заради того, щоб бути в безпеці,

– зазначила Мельничук.

Інтерв'ю з Міленою Мельничук: дивіться відео онлайн

Що відбулося на "Міс Європи"