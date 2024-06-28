Сьогодні, 28 червня, Артем Пивоваров святкує день народження – йому виповнилося 33 роки. У свято він презентував телеверсію свого шоу, з яким виступав 19, 20 та 22 квітня.

До слова Дівчинка попрощалась з довгим волоссям на концерті Пивоварова, щоб допомогти ЗСУ

Артем Пивоваров став першим артистом незалежної України, що зібрав сольно три Палаци спорту поспіль. Його унікальні концерти вражали масштабом та деталями.

Режисером шоу став Арсен Перов. Його метою було передати енергію, яку транслює Артем Пивоваров під час своїх виступів – як він взаємодіє з глядачами, стрибає та вилазить на балкони. Тому протягом концерту можна було побачити не тільки спів і танці виконавця, але і його професійні трюки. Для цього Пивоваров тренувався з професійним каскадером.

Шоу має назву "Вірність. Стійкість. Гідність". Над ним працювало близько 500 людей понад 6 місяців. Монтаж сцени тривав 7 днів. Обладнання завозило 30 фур, а сам концерт знімали 20 камер.

"Такого ще ніхто не робив!" – коментує менеджмент артиста.

Що трапляється на концертах Артема Пивоварова