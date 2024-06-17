Виконавець, який нещодавно став продюсером, швидко вгамував емоції та висловив підтримку дівчинці. Пізніше він їй присвятив одну з пісень свого музичного репертуару.
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Артист мав змогу почути трагічну історію маленької дівчинки з Маріуполя. Вона зізналася, що втратила найкращу подругу під час обстрілу рідного міста.
Це моя улюблена подруга. На неї впала бомба і вона померла,
– поділилася дитина.
Після слів глядачки Пивоваров почав плакати прямо на сцені. Пізніше він обійняв дівчинку та висловив їй підтримку. Виконавець запевнив, що дружба з покійною подругою залишиться в серці глядачки назавжди.
Ти будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе. Війна, на жаль, забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше – нашу віру і нашу любов. Навіть якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не перестанемо любити,
– підкреслив Артем.
Згодом артист присвятив глядачці пісню "Ти знаєш, що ти людина".
Що ще відбувалося на концертах Пивоварова
- Нещодавно співак побував у Хорватії, де виступив з концертом у Загребі. На заході відбулась щемлива подія.
- Українка Паола звернулась до команди Артема, щоб допомогти військовим. Під час концерту вона наважилась обрізати довге волосся. Так, дівчинка проявила бажання підтримати захисників.
- Співак наголосив, що Паола є прикладом свідомості молодого покоління українців. Поки на сцені їй обрізали волосся, Пивоваров виконував одну зі своїх пісень.