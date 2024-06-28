Сегодня, 28 июня, Артем Пивоваров празднует день рождения – ему исполнилось 33 года. В праздник он презентовал телеверсию своего шоу, с которым выступал 19, 20 и 22 апреля.

К слову Девочка попрощалась с длинными волосами на концерте Пивоварова, чтобы помочь ВСУ

Артем Пивоваров стал первым артистом независимой Украины, что собрал сольно три Дворца спорта подряд. Его уникальные концерты поражали масштабом и деталями.

Режиссером шоу стал Арсен Перов. Его целью было передать энергию, которую транслирует Артем Пивоваров во время своих выступлений – как он взаимодействует со зрителями, прыгает и вылезает на балконы. Поэтому на протяжении концерта можно было увидеть не только пение и танцы исполнителя, но и его профессиональные трюки. Для этого Пивоваров тренировался с профессиональным каскадером.

Шоу имеет название "Верность. Стойкость. Достоинство". Над ним работало около 500 человек более 6 месяцев. Монтаж сцены длился 7 дней. Оборудование завозило 30 фур, а сам концерт снимали 20 камер.

"Такого еще никто не делал!" – комментирует менеджмент артиста.

Что случается на концертах Артема Пивоварова