Сегодня, 28 июня, Артем Пивоваров празднует день рождения – ему исполнилось 33 года. В праздник он презентовал телеверсию своего шоу, с которым выступал 19, 20 и 22 апреля.
К слову Девочка попрощалась с длинными волосами на концерте Пивоварова, чтобы помочь ВСУ
Артем Пивоваров стал первым артистом независимой Украины, что собрал сольно три Дворца спорта подряд. Его уникальные концерты поражали масштабом и деталями.
Режиссером шоу стал Арсен Перов. Его целью было передать энергию, которую транслирует Артем Пивоваров во время своих выступлений – как он взаимодействует со зрителями, прыгает и вылезает на балконы. Поэтому на протяжении концерта можно было увидеть не только пение и танцы исполнителя, но и его профессиональные трюки. Для этого Пивоваров тренировался с профессиональным каскадером.
Шоу имеет название "Верность. Стойкость. Достоинство". Над ним работало около 500 человек более 6 месяцев. Монтаж сцены длился 7 дней. Оборудование завозило 30 фур, а сам концерт снимали 20 камер.
"Такого еще никто не делал!" – комментирует менеджмент артиста.
Что случается на концертах Артема Пивоварова
- 19 апреля на первом концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта впервые на публику вышла Klavdia Petrivna. Певцы таким образом анонсировали свою дуэтную песню "Барабан".
- Во время другого концерта произошел инцидент – Пивоваров бросил в толпу барабанную палочку, а та попала в нос поклонницы. После концерта исполнитель лично извинился перед поклонницей за кулисами.
- На концертах артиста происходят и трогательные истории. Так девочка из Мариуполя рассказала Артему Пивоварову, что потеряла лучшую подругу во время обстрела родного города.